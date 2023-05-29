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Путин подписал закон о денонсации Россией ДОВСЕ

12:36
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Москва сняла с себя ограничения на количество вооружений

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее за денонсацию Договора единогласно проголосовали депутаты и сенаторы.

Договор касался ограничения количества обычных вооружений - танков, боевых бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов. Теперь Россия сняла с себя эти ограничения.

Документ был подписан в Париже в 1990 году между 16-ю странами НАТО и шестью станами Организации варшавского договора (ОВД). После прекращения существования ОВД некоторые бывшие страны договора вошли в НАТО, равновесие вооружений нарушилось.

В 1999 было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, но ни одна страна НАТО его не ратифицировала. В 2007 году Россия приостановила участие в договоре.    

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