Путин подписал закон о денонсации Россией ДОВСЕ

Москва сняла с себя ограничения на количество вооружений

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее за денонсацию Договора единогласно проголосовали депутаты и сенаторы.

Договор касался ограничения количества обычных вооружений - танков, боевых бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов. Теперь Россия сняла с себя эти ограничения.

Документ был подписан в Париже в 1990 году между 16-ю странами НАТО и шестью станами Организации варшавского договора (ОВД). После прекращения существования ОВД некоторые бывшие страны договора вошли в НАТО, равновесие вооружений нарушилось.

В 1999 было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, но ни одна страна НАТО его не ратифицировала. В 2007 году Россия приостановила участие в договоре.

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