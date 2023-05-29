Путин подписал закон о проведении выборов в регионах с военным положением

В ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях

Президент России Владимир Путин о снятии запрета на выборы в регионах с военным положением.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в ФЗ разрешают провести осенью 2023 года выборы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях - то есть в регионах, где с октября 2022 года действует военное положение.

Выборы позволят сформировать там законодательные и представительные органы власти, уточняет РИА Новости. Окончательное решение о проведении выборов в этих регионах будет принимать ЦИК после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Ранее Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

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