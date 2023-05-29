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Будущие контрактники рассказали о движущем ими чувстве долга перед Родиной

13:10
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Семью нужно защищать

Необходимость защищать Родину – это то, ради чего добровольцы идут на контрактную службу.

В Москве работает единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5 строение 1. Один из контрактников рассказал, что идет в зону СВО, чтобы защитить свою семью.

"У меня есть правнуки, и я хочу, чтобы они жили", - рассказал он.

Другой будущий контрактник отметил необходимость защиты страны. По его словам, каждый должен отдать долг своей Родине.

"Любой мужчина, который себя считает мужчиной просто обязан защищать свою Родину <…> Мои деды воевали, защищали свое отечество, и я считаю своим долгом защитить Родину", - пояснил он.

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