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Натовский контингент усилил присутствие в Косово

13:02
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Сотни косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти

Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR предупредил об усилении своего присутствия в крае. Местных албанцев и сербов призывают воздержаться от эскалации обстановки.

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Сотни косовских сербов собрались с утра 29 мая перед зданиями органов местной власти на севере края. Они требуют отвести подразделения косовской полиции и отозвать мэров из числа косовских албанцев.

В Звечане, где обстановка наиболее напряженная, толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета. Партия местных сербов "Сербский список" выдвинула требование к KFOR снять косовский флаг со здания муниципалитета и отвести подразделения косовской полиции.

Как сообщает ТАСС, военнослужащие KFOR со средствами для разгона демонстраций дежурят близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними расположились крупные силы косовской полиции, они не позволяют косовским сербам подойти к зданиям.

Тем временем в Белграде заявили, что напряженность в Косово достигла максимума, в Минобороны ожидают перерастания в вооруженный конфликт. Подразделения ВС Сербии занимают позиции по административной границе с Косово и Метохией.

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