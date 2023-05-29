В Москве построят около 30 объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета

Большая часть из них – детсады и школы

Городской бюджет Москвы профинансирует строительство около 30 объектов социальной инфраструктуры. Большая их часть – детские сады и школы, градостроительные проекты земельных участков подготовлены Москомархитектурой, рассказала председатель ведомства Юлиана Княжевская.

По словам Княжевской, город продолжает активно развивать свою социальную инфраструктуру, возводя новые детские сады и школы. Оформление ГПЗУ — один из первых этапов реализации проектов. Глава Москомархитектуры подчеркнула, что подготовка и выдача такого количества планов за четыре месяца — хороший показатель.

По словам главы ведомства, больше всего документов – 18 - было оформлено для строительства образовательных объектов. Семь из них согласовывают строительство детских садов, а еще 11 — строительство школ. При этом общая площадь объектов, для которых с начала года оформлена документация, составила около 520 тысяч квадратных метров.

Княжевская добавила, что также согласованы документы для возведения за счет бюджета четырех объектов здравоохранения. Будут построены три спортивных, два жилых, а также социальное и культурное сооружение.

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