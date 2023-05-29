Собянин: Технопарки стали флагманами инновационного развития в Москве

Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк "Калибр"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства Михаил Мишустин посетили столичный технопарк "Калибр". Эта площадка одна из крупнейших в стране, где расположены предприятия высокотехнологичной отрасли. Глава города и премьер познакомились с проектами компаний-резидентов, осмотрели производства, пообщались с предпринимателями и студентами - участниками образовательной программы молодежного предпринимательства.

Грузовик-беспилотник может автономно перевозить грузы свыше полутора тонн. Программное обеспечение, комплектующие, сборка. Сделано с нуля в Москве. Из цехов технопарка "Калибр" выходит порядка 100 штук ежегодно. Компания-производитель – резидент промышленной площадки. Отсюда техника поставляется в крупнейшие логистические центры. По соседству – швейных цех. Здесь выпускают одежду и снаряжение для экстремальных видов спорта и путешествий.

Без высокотехнологичного оборудования штат пришлось бы удвоить. Сейчас можно положиться на автоматику и в момент раскройки, и в процессе шитья. К примеру, запрограммировать швейную машинку можно дистанционно со смартфона.

Решения для цифрового производства – "Индустрия 4.0" - это когда технологии работают в тандеме со сложными информационными системами. У ведущего российского бренда-производителя одежды это получается.

Сегодня на "Калибр" приехали мэр Москвы и премьер-министр. Сергей Собянин назвал московские технопарки флагманами развития высоких технологий и инноваций. Сегодня их в столице – свыше полусотни. "Калибр" работает с 2015 года. На производственных площадках в черте города работают более 2 тысяч компаний, свыше 70 тысяч человек.

"Помните, мы рассуждали о том, как нам сделать такой большой инновационный центр. Потом решили, что инновационным центром должна быть вся Москва, все предприятия Москвы, потому что все предприятия так или иначе занимаются инновациями. В таком количестве университетов, технопарков, технополисов и малого бизнеса, которые занимаются инновациями, мы решили обобщить и сделать такой город инноваций", - сказал Сергей Собянин.

В ходе осмотра технопарка и общения с предпринимателями-резидентами, а также студентами-участниками образовательной программы молодёжного предпринимательства "Я в деле" Сергей Собянин рассказал о платформе i.moscow.

"Все можно найти: и партнеров, и заключить там контракты, и найти потенциальных заказчиков, и меры поддержки, и инновационные продукты, включая производство образцов продукции. Там зарегистрированы уже десятки тысяч предприятий, начиная от госкорпорации и заканчивая индивидуальным бизнесом", - пояснил мэр.

Премьер Михаил Мишустин отметил, что правительство России, регионы, Москва делают все возможное, чтобы стимулировать малый и средний бизнес. К примеру, проект "Я в деле" охватывает 62 региона страны. Цель программы - помочь молодым людям овладеть "предпринимательской грамотностью". Лада Соболева представила проект своей команды.

"Мы решили [сделать] шампунь-пенку для животных, который не требует смывания. Можно было адаптировать не только для котов, но и для собак, чтобы он справлялся с более серьёзными загрязнениями", - говорит Лада Соболева, студентка РХТУ им. Д.И. Менделеева, участница конкурса "Я в деле".

Проект на стадии тестирования. Чтобы понять, надо ли дорабатывать состав, можно ли адаптировать под всех домашних животных.

Там же на "Калибре" премьер провёл заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса, оно было приурочено ко Дню предпринимательства. Рассмотрели накопленный опыт реализации профильного нацпроекта. Обсудили задачи на перспективу.

"Особо хотел бы остановиться на ситуации в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Там действует почти 70 тысяч малых и средних компаний. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эти компании развивались. И одна из первостепенных задач - интеграция этих регионов в общую систему поддержали малого и среднего предпринимательства, которая действует по всей России", - сказал Мишустин.

В прошлом году столичное правительство предоставило меры поддержки более 16 тысяч малых и средних предприятий. В их числе – резиденты технопарков. Более 10 тысяч предпринимателей получили федеральные меры поддержки.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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