Настрой решительный: как в Москве сдают ЕГЭ по русскому языку

Результаты станут известны до 14 июня

Колонны нарядных выпускников идут в школы, которые теперь превратились в экзаменационные пункты. На входе старшеклассники сдают вещи, можно оставить только паспорт, воду и ручку - никаких гаджетов. На любое устройство среагирует рамка металлодетектора.

По аудиториям учеников распределяют таким образом, что рядом, скорее всего, не окажется одноклассников. Так проходит единый госэкзамен по русскому языку - самый массовый, поскольку является обязательным.

"Сегодня основной экзамен по русскому языку. Сдают его свыше 630 тысяч выпускников, выпускников текущего года - 619 тысяч. Экзамен проходит без сбоев, в штатном режиме. Все системы работают, срывов нет", - рассказал Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора).

В Москве русский язык сдают свыше 200 тысяч выпускников. Ребята чувствуют себя уверенно, настроены решительно. Усиленной подготовки потребовали и изменения, которые появились в этом году. В некоторых заданиях поменялись формулировки, расширен языковой материал и перераспределены баллы - таким образом, что снижается максимально возможный первичный балл, а это значит, цена ошибки возрастает. А еще появились задачи "со звездочкой".

"Все эти задания комплексные, то есть при их выполнении необходимо несколько таких умственных интеллектуальных операций совершить. Они объединяют, как правило, многие разделы школьного курса русского языка, поэтому и статистика нам говорит о том, что эти задания выполняют в основном ребята, попадающие в категорию высокобальников. Эти задания не новые, но им в 2023 году был присвоен такой статус - задания повышенного уровня сложности", - сообщил Роман Дощинский, руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку.

К слову, для того, чтобы получить аттестат, необходимо заработать 24 балла, для отличников и медалистов порог повышается до 70 баллов. А минимум для поступления в вуз - от 36 баллов.

Экзамен становится все более аналитическим. От учеников требуется не простое зазубривание материала, а умение размышлять, работать с информацией и отстаивать свою точку зрения. Школьникам предстоит выполнить 27 заданий, включая сочинение, которое в этом году может быть длиннее, чем обычно. Ограничение в 300 слов больше не действует.

На выполнение есть три с половиной часа. А результаты станут известны не позднее 16 июня.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"