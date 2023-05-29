Завершается строительство Ледового дворца в Ясеневе

Комплекс станет настоящим подарком как для профессионалов, так и для приверженцев активного образа жизни

Он готов почти на девяносто процентов! Завершения строительства этого Ледового дворца ждут все поклонники фигурного катания - именно сюда, в район Ясенево, и должен переехать знаменитый "Хрустальный" - школа, воспитавшая всех последних олимпийских чемпионок в женском одиночном катании.

Дворец обещает быть оригинальным внешне - десятиметровый козырек, отделанный специальными металлическими панелями, витражное остекление, а по периметру - сразу двести колонн. Будет и подсветка, и медиофасад. Внутри же здание - это высокотехнологичный многофункциональный спорткомплекс.

"Ледовый дворец насыщен спортивной технологией, здесь будут две ледовые арены - одна демонстрационная, одна тренировочная, помимо этого - десять хореографических залов, зал акробатики, зал гимнастики. Также в комплексе предусмотрены медицинские и реабилитационные блоки", - рассказал Андрей Волчков, руководитель группы компании-застройщика.

Будут и зона водных процедур, и пространство для отдыха. Технологическое задание дворца, кстати, разрабатывали - кропотливо и детально - вместе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. И с учетом мирового опыта в области строительства подобных спортивных объектов.

Впрочем, думали не только о фигуристах. К примеру, использовали математическую модель, чтобы правильно рассчитать потоки воздуха и температуру. Комфортно чувствовать себя должны и зрители на трибунах, и спортсмены на ледовой арене.

"Когда занимаются хоккеисты, им нужно где-то порядка восьми-двенадцати градусов, восьми-десяти градусов, а для фигуристок - четырнадцать-семнадцать. Для того, чтобы это обеспечить, были проведены математические расчеты. И проектные наши данные позволят эти температурные режимы обеспечить", - указал Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства Москвы.

Но тренироваться в Ледовом дворце смогут не только профессиональные спортсмены. Никому не будет тесно. Пропускная способность нового спорткомплекса - четыре с половиной тысячи человек в день. Будет и массовое катание, и возможность проводить ледовые шоу, для публики предусмотрены зрительские трибуны на 500 мест.

Территорию вокруг дворца благоустроят, а все основные работы планируют завершить раньше запланированного срока - еще до конца 2023 года.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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