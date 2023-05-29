Трехлетняя девочка погибла, выпав из окна на севере Москвы

В момент происшествия в квартире находился ее отец

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры 8 этажа в столичном районе Сокол. ЧП произошло на 2-ой Песчаной улице, передает "ТВ Центр".

Трехлетняя девочка скончалась на месте. В момент происшествия в квартире находился ее отец. Сейчас там работают полицейские и сотрудники прокуратуры.

Комната, балкон и кухня сильно захламлены вещами. В том числе столы и детская кроватка. Попадала ли семья в поле зрения органов опеки - пока не сообщается.

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