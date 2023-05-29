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Трехлетняя девочка погибла, выпав из окна на севере Москвы

15:07
  • понедельник
  • 29 мая 2023

В момент происшествия в квартире находился ее отец

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры 8 этажа в столичном районе Сокол. ЧП произошло на 2-ой Песчаной улице, передает "ТВ Центр".

Трехлетняя девочка скончалась на месте. В момент происшествия в квартире находился ее отец. Сейчас там работают полицейские и сотрудники прокуратуры.

Комната, балкон и кухня сильно захламлены вещами. В том числе столы и детская кроватка. Попадала ли семья в поле зрения органов опеки - пока не сообщается.

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Место происшествия, где девочка выпала из окна
Место происшествия, где девочка выпала из окна
Место происшествия, где девочка выпала из окна
Место происшествия, где девочка выпала из окна
Место происшествия, где девочка выпала из окна
Место происшествия, где девочка выпала из окна
Место происшествия, где девочка выпала из окна
Место происшествия, где девочка выпала из окна
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