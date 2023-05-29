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В Москве упростили вакцинацию домашних животных

15:16
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Привить своего питомца от бешенства теперь можно во временных пунктах

Вакцинация животных стала проще. Теперь привить своего питомца от бешенства можно не только в ветеринарных клиниках, но и во временных пунктах, сообщает "ТВ Центр".

Многие из них уже открылись рядом с площадками для выгула собак. Всего подобных точек вакцинации будет более 120.

Привиться там можно бесплатно и без предварительной записи. Главное условие - чтобы животное было полностью здоровым.

Узнать прививочный пункт просто: это синяя фирменная палатка Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для этого используют спецавтомобили с тем же логотипом. Привить своего питомца можно также в государственной клинике или на дому. Адреса и время работы опубликованы на портале мэра Москвы.

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