В Москве упростили вакцинацию домашних животных

Привить своего питомца от бешенства теперь можно во временных пунктах
Вакцинация животных стала проще. Теперь привить своего питомца от бешенства можно не только в ветеринарных клиниках, но и во временных пунктах, сообщает "ТВ Центр".
Многие из них уже открылись рядом с площадками для выгула собак. Всего подобных точек вакцинации будет более 120.
Привиться там можно бесплатно и без предварительной записи. Главное условие - чтобы животное было полностью здоровым.
Узнать прививочный пункт просто: это синяя фирменная палатка Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для этого используют спецавтомобили с тем же логотипом. Привить своего питомца можно также в государственной клинике или на дому. Адреса и время работы опубликованы на портале мэра Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"