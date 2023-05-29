Часы с фасада Театра Образцова впервые отправили на реставрацию

Металлические элементы и механизм приведут в порядок

Легендарные четырехметровые часы впервые за свою полувековую историю покидают фасад Театра кукол имени Образцова. Их ждет реставрация. Похожие, но средневековые куранты есть в Праге на одном из зданий Староместской ратуши. Именно они и стали прототипом.

"В 1948 году Театр Образцова выехал на свои первые зарубежные гастроли. Это была гастроль в Чехословакии и Польше. И кода труппа прогуливалась по Праге, увидели эти знаменитые пражские куранты", - рассказал Гордий Салтыков, главный хранитель музея Театра кукол имени Образцова.

Фасад нового здания театра как раз позволял разместить нечто подобное. И в 1970-м механик -самоучка Вениамин Калмансон вместе со скульпторами Дмитрием Шаховским и Павлом Шимесом воплотили сказочную задумку Сергея Образцова. На часах - 12 домиков.

"Каждый час один домик открывается, выходит какой-либо зверь. Это звери из русских сказок. Все знакомы нам по сказкам, по басням. А в 12 часов открываются все окошки, все дверцы. И все звери выходят. Звучит музыка "Во саду ли в огороде" в обработке Богословского", - уточнил Салтыков.

А над всей композицией стоит петух. Его звонкое "ку-ка-ре-ку" - самое настоящее. Это аудиозапись настоящего петуха, который жил у Сергея Образцова на даче. Он так правильно кукарекал, что его записали и увековечили в истории. Интересно, что даже когда часы отключены, петуха все равно можно послушать в техническом помещении.

Аппаратура - половинка сердца часов. Раньше, конечно, такой электроники не было. Механизм был более громоздкий.

"Электрическая часть управляет открыванием, закрыванием домиков, переводом времени, стрелок на часах. Таймер всем этим управляет", - объяснил Родион Павлов, инженер-электроник Театра кукол имени Образцова.

А на втором этаже в фойе спрятана вторая половинка сердца часов - механическая.

"Есть рычажок, которым механик мог производить коррекцию времени. Я его покручу - заработал двигатель. И переводится стрелка", - уточнил Павлов.

Сами часы - особенно несущая стальная рама - уже в таком состоянии, что оставлять их на фасаде было опасно. Коррозия сделала свое дело. Да и фигурки из цветных металлов потеряли свой вид. Обновят не только декоративную часть, но и сам механизм. Параллельно разрабатывается и проект реставрации фасада.

"Часы снимают, но время Образцова не останавливается. Для нас часы - не только символ театра. Это больше, чем часть фасада. Это также и туристическая достопримечательность города", - заметила Елена Булукова, директор Театра кукол имени Образцова.

На здание театра обновленные часы обещают вернуть в конце следующего года.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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