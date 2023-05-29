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Часы с фасада Театра Образцова впервые отправили на реставрацию

15:17
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Металлические элементы и механизм приведут в порядок

Легендарные четырехметровые часы впервые за свою полувековую историю покидают фасад Театра кукол имени Образцова. Их ждет реставрация. Похожие, но средневековые куранты есть в Праге на одном из зданий Староместской ратуши. Именно они и стали прототипом.

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"В 1948 году Театр Образцова выехал на свои первые зарубежные гастроли. Это была гастроль в Чехословакии и Польше. И кода труппа прогуливалась по Праге, увидели эти знаменитые пражские куранты", - рассказал Гордий Салтыков, главный хранитель музея Театра кукол имени Образцова.

Фасад нового здания театра как раз позволял разместить нечто подобное. И в 1970-м механик -самоучка Вениамин Калмансон вместе со скульпторами Дмитрием Шаховским и Павлом Шимесом воплотили сказочную задумку Сергея Образцова. На часах - 12 домиков.

"Каждый час один домик открывается, выходит какой-либо зверь. Это звери из русских сказок. Все знакомы нам по сказкам, по басням. А в 12 часов открываются все окошки, все дверцы. И все звери выходят. Звучит музыка "Во саду ли в огороде" в обработке Богословского", - уточнил Салтыков.

А над всей композицией стоит петух. Его звонкое "ку-ка-ре-ку" - самое настоящее. Это аудиозапись настоящего петуха, который жил у Сергея Образцова на даче. Он так правильно кукарекал, что его записали и увековечили в истории. Интересно, что даже когда часы отключены, петуха все равно можно послушать в техническом помещении.

Аппаратура - половинка сердца часов. Раньше, конечно, такой электроники не было. Механизм был более громоздкий.

"Электрическая часть управляет открыванием, закрыванием домиков, переводом времени, стрелок на часах. Таймер всем этим управляет", - объяснил Родион Павлов, инженер-электроник Театра кукол имени Образцова.

А на втором этаже в фойе спрятана вторая половинка сердца часов - механическая.

"Есть рычажок, которым механик мог производить коррекцию времени. Я его покручу - заработал двигатель. И переводится стрелка", - уточнил Павлов.

Сами часы - особенно несущая стальная рама - уже в таком состоянии, что оставлять их на фасаде было опасно. Коррозия сделала свое дело. Да и фигурки из цветных металлов потеряли свой вид. Обновят не только декоративную часть, но и сам механизм. Параллельно разрабатывается и проект реставрации фасада.

"Часы снимают, но время Образцова не останавливается. Для нас часы - не только символ театра. Это больше, чем часть фасада. Это также и туристическая достопримечательность города", - заметила Елена Булукова, директор Театра кукол имени Образцова.

На здание театра обновленные часы обещают вернуть в конце следующего года. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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Часы с фасада Театра Образцова
Часы с фасада Театра Образцова
Часы с фасада Театра Образцова
Часы с фасада Театра Образцова
Часы на фасаде театра имени Образцова
Часы на фасаде театра имени Образцова
Часы на фасаде театра имени Образцова
Часы на фасаде театра имени Образцова
Механизм часов
Механизм часов
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