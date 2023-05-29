Песков рассказал о последствиях денонсации ДОВСЕ

Договор по факту был неживым механизмом

Прямых последствий денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) быть не должно.

Об этом в понедельник, 29 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Договор де-факто был неживым механизмом, поэтому его денонсация ни на что не повлияет, отметил представитель Кремля.

Сейчас в области контроля за вооружениями и стратстабильности возник "большой вакуум", который нужно чем-то заполнить.

"Для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения с целым рядом государств, которые в настоящий момент у нас отсутствуют, и тоже не по нашей вине", - сообщил Песков (цитата по ТАСС).

Сегодня Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Россия сняла с себя ограничения количества обычных вооружений.

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