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Кремль отреагировал на призыв присоединить к Белгородской области Харьков

13:41
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Российский регион ежедневно обстреливают ВСУ

В Москве не стали комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова присоединении Харькова и Харьковской области к региону.
Названо решение проблемы с обстрелами Белгородской области

Кремль не может давать ответы на вопросы, связанные с проведением специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия ежедневно обстреливает российский регион. Для решения этой проблемы нужно присоединить Харьков и Харьковскую область к Белгородской области, считает губернатор.

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