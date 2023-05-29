Первый Московский летний музыкальный фестиваль пройдет в "Зарядье" с 1 июня по 2 июля

В рамках фестиваля пройдет более 30 разноплановых концертов

Первый Московский летний музыкальный фестиваль состоится в парке "Зарядье" в период с 1 июня по 2 июля.

"Впервые в истории зала фестиваль выйдет за рамки привычного, классического формата: каждые выходные на улице перед входом будут проходить игры, мастер-классы и перформансы, а закрытие состоится на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье", где будет исполнена Симфония №9 Бетховена", - рассказал заслуженный артист России, генеральный директор зала "Зарядье" Иван Рудин.

В рамках фестиваля пройдет более 30 разноплановых концертов. Также зрителей ждут семейные квесты и эксклюзивные экскурсии. На променад-концертах в Большом зале посетители смогут расположиться на мягких пуфах. При этом в самую короткую ночь в году пройдет необычная экскурсия-представление и кинопоказ.

В фестивале примут участие, в частности, Юрий Башмет, Рамон Варгас, Липарит Аветисян, Денис Мацуев, Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, Московский государственный симфонический оркестр, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Фонограф-джаз-бэнд под управлением Сергея Жилина.

Как уточнили организаторы, впервые будет создан фестивальный оркестр "Зарядье".

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