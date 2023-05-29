ВС России оставили Украину без дронов Bayraktar

Они оказались легкой мишенью для российской ПВО

Полсотни беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которые были у Украины на начало специальной военной операции, оказались легкой добычей для современной российской системы РЭБ и систем ПВО.

Год спустя ВСУ использует оставшиеся дроны только для разведки и координации атак других беспилотников, пишет эксперт издания Business Insider. Они приходит к заключению, что боевые характеристики аппаратов, которые вначале называли "спасителями Украины", были сильно преувеличены.

Специалист по беспилотным боевым системам Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендет отмечает, что дроны типа TB2 хорошо работают там, где нет современных электронных систем контроля воздушного пространства. Как только российские военные подтянули систему РЭБ и ПВО к театру военных действий, "Байрактарам" пришлось покинуть поле боя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"