Путин обсудил с главой Якутии промышленность, демографию и рынок труда

Рабочая встреча прошла в Кремле

В Якутии начинают проект по разработке крупного месторождения золота и редкоземельных металлов. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава региона Айсен Николаев, передает "ТВ Центр".

На рабочей встрече в Кремле обсудили развитие промышленности, демографию и рынок труда. Благодаря привлекательным инвестиционным программам компании охотно вкладывают средства в экономику республики и создают новые рабочие места. А благодаря введению регионального материнского капитала растёт рождаемость. Ожидается, что в этом году население достигнет миллиона человек

Николаев: "Главную задачу мы сейчас видим в том, чтобы Якутия была, как всегда в истории было, крепким экономическим тылом нашего государства в это непростое время. Считаю, что те показатели, которые у нас есть, особенно за последний год, показывают, что, несмотря ни на что, мы идем вперед".

Путин: "Вы знаете, я, конечно, знаком со всеми этими положительными тенденциями: они есть и в промышленности, и даже в сельском хозяйстве, в стройке. Но что особенно радует - у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения и роста численности постоянного населения. Это, конечно, совокупный показатель того, что делается в республике. Как вам это удаётся?"

Николаев: "Владимир Владимирович, большое спасибо. Я считаю, что это результат той политики, которую вы проводите по поддержке Дальнего Востока".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"