ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия нанесла авиаудар по объектам на украинских аэродромах

14:30
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Все цели достигнуты

Вооруженные силы России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на аэродромах Украины.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был нанесен ночью, все цели достигнуты.

"Поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ", - говорится в сводке ведомства.

Ранее ВС России уничтожили хранилище топлива во Львовской области. Кроме того, российские войска нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений, а также складам ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель ВКС России
Истребитель ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.