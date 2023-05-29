Россия нанесла авиаудар по объектам на украинских аэродромах

Все цели достигнуты

Вооруженные силы России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на аэродромах Украины.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был нанесен ночью, все цели достигнуты.

"Поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ", - говорится в сводке ведомства.

Ранее ВС России уничтожили хранилище топлива во Львовской области. Кроме того, российские войска нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений, а также складам ВСУ.

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