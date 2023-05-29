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Российские военные уничтожили 140 боевиков ВСУ в Запорожье

14:48
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Ликвидированы склады боеприпасов ВСУ

Авиация и артиллерия российской группировки войск "Восток" нанесли удар по подразделениям ВСУ в ДНР и Запорожской области. Как сообщил официальныый представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на этих направлениях за сутки уничтожено около 140 украинских военнослужащих.

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"Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Малиновка, Белогорье и Каменское Запорожской области", - сообщил генерал на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Максимильяновка в ДНР. Еще один украинский склад боеприпасов ликвидирован в районе населенного пункта Отрадное Донецкой народной республики.

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