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Киев потребовал от чиновников не хайповать на теме боевых действий

15:20
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Власти требуют не публиковать фото и видео с мест боев

Распространение сведений о ходе боевых действий, которое несет угрозы национальной безопасности и обороне Украины, расценивается как преступная халатность. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
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Чиновник высказал возмущение действиями ряда госслужащих, которые показывают в своих соцсетях "работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки".

Подоляк напомнил, что по всей Украине объявляют воздушную тревогу, и поинтересовался, неужели в такой ситуации "хайп дороже жизни".

Представитель офиса Зеленского заявил, что чиновникам "категорически не нужно" повышать таким образом индекс цитируемости в СМИ, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно реагируют на заявления Киева о намерении дестабилизировать обстановку в приграничных российских регионах, однако "в рамках специальной военной операции ведется очень сложная и напряженная работа", которую выполняют и военные, и пограничники, и спецслужбы России.

В российском МИД указывали, что Москва практически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату. В этом противостоянии Украине отведена роль плацдарма, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений.

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