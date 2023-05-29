ВСУ применили химические боеприпасы под Запорожьем

Химия вызывает удушье

Российские позиции на запорожском направлении вновь обстреляли химическими боеприпасами. В Запорожской области сейчас работают специалисты научно-технического центра "Царские волки" под руководством Дмитрия Рогозина.

"По нашей первой линии обороны противник применяет… химические боеприпасы - снаряды, начиненные химией", - приводит слова Рогозина ТАСС.

Руководитель Центра отметил, что содержимое снарядов вызывает у бойцов слезотечение и удушье. Обстрелы такими боеприпасами ведутся практически ежедневно, в очередной раз ВСУ применили это оружие 29 мая. В конце апреля также сообщалось о применении ВСУ на запорожском направлении химического оружия. Тогда пострадал один военнослужащий.

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