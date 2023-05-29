Мишустин рассказал об успехах малого и среднего бизнеса

Премьер призвал и дальше повышать его роль в экономике страны

Количество малых и средних предприятий в России увеличилось за последние годы, несмотря на пандемию коронавируса и антироссийские санкции. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточнил глава кабмина, число занятых в малом и среднем бизнесе по итогам последнего квартала 2022 года превысило 28 млн человек.

Мишустин отметил, что необходимо определить дальнейшие приоритеты развития малого и среднего предпринимательства, добиться качественного изменения сектора и повышения его вклада в макроэкономические показатели по стране в целом.

При этом малые и средние предприятия в новых регионах должны получить доступ ко всем общероссийским механизмам поддержки, в том числе необходимо открыть там центры "Мой бизнес", микрофинансовые и гарантийные организации, цитирует премьера ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что большинство отечественных бизнесменов делом показали, что их интересы связаны именно с Россией. Однако наша страна не должна замыкаться только на внутреннем рынке — это путь к автаркии, подчеркнул президент. Глава государства призвал российский бизнес возвращать свои позиции на рынке и пообещал, что государство продолжит поддерживать предпринимателей.

Наряду с этим Владимир Путин заявил, что минувший год пошел нашей стране на пользу: Россия стала сильнее и обрела суверенитет в экономике, "прошла очень важный этап своего развития". Безработица в России находится сейчас на исторически минимальном уровне, 3,6%, указывал президент. В регионах даже ощущается дефицит кадров.

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