Всего воевать с Россией желали 20 тысяч американцев

В Вашингтоне подсчитали число ветеранов военной службы США, погибших на Украине с 22 февраля 2022 года - начала специальной военной операции. Выяснилось, что за это время ВС России ликвидировали шестнадцать американских наемников.

По данным газеты The Washington Post, с начала конфликта более 20 тысяч американцев выразили желание принять участие в боевых действиях против России в зоне СВО. Иностранных наемников завлекают обещаниями платить от 500 до 3 500 долларов в месяц.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что в карательных акциях и боевых действиях участвуют свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Это приводит к эскалации и затягиванию конфликта. По данным СК, в боевых действиях на Украине участвуют солдаты удачи из 71 страны – в том числе из Грузии, США, Великобритании, Сирии и Канады.

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