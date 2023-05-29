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Турция пожаловалась на давление Запада из-за России

16:02
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Анкара отказывается примкнуть к антироссийским санкциям

Уже полтора года западные страны оказывают "немыслимое давление" на Турцию, требуя ввести санкции в отношении России. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказал официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Запад грозится не принимать Турцию в ЕС после победы Эрдогана на выборах

По словам чиновника, все это время западные политики "приходят и требуют ввести санкции, спрашивают, зачем мы сотрудничаем с Россией и так далее".

Однако в Анкаре "никого не послушали" и не стали присоединяться к политике рестрикций против России, сохранив сотрудничество с Москвой, в том числе в энергетике — в апреле прошла церемония доставки первой партии ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую", в строительстве которой участвует Россия, сообщает РИА Новости.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию крупнейшим торговым партнером Турции и подчеркнул, что Анкара не станет идти на поводу у Запада и вводить санкции в отношении России. Политик раскритиковал обещания своих политических конкурентов заново построить отношения с другими странами в случае победы на выборах в Турции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган установили особые отношения. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Эрдоган – это очень серьезные политические деятели, с огромным политическим опытом, которым не свойственны популистские приемы.

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