МВД предложило создать в России институт репатриации

Изменения могут внести в госпрограмму переселения соотечественников

В государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, предлагается внести коррективы. С такой инициативой в понедельник, 29 мая, выступило российское Министерство внутренних дел.

Ведомство выступило за введение института репатриации. К репатриантам предлагается отнести лиц, изъявивших желание вернуться в Россию, из числа: граждан России, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года;

бывших граждан России;

тех, кто родился или постоянно жил на территории РСФСР и являлся гражданами бывшего СССР;

лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы России и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

Поскольку такие лица имеют более тесную культурную связь с Россией, их предлагают освободить от обязанности подтверждать владение русским языком.

Также предлагается предоставлять репатриантам право на получение вида на жительства без предварительного получения разрешения на временное проживание, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что в России упростят правила участия в программе добровольного переселения соотечественников из недружественных стран. Подать соответствующее заявление можно будет не только в стране, гражданами которой являются соотечественники, но и за рубежом по месту фактического проживания, а также в самой России. Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре. Сократится и пакет необходимых документов.

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