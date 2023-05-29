ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк "Калибр"

16:12
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Технопарки стали флагманами инновационного развития в Москве

Московские технопарки — флагманы развития высоких технологий и инноваций. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посещая вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным технопарк "Калибр" на северо-востоке города.

Это - одна из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности. Мэр и премьер пообщались с предпринимателями-резидентами технопарка, а также со студентами-участниками образовательной программы молодёжного предпринимательства "Я в деле". Мэр Москвы рассказал, что столичные предприниматели сейчас работают во всех сферах экономики города.

"Помните, мы рассуждали о том, как нам сделать такой большой инновационный центр. Потом решили, что инновационным центром должна быть вся Москва, все предприятия Москвы, потому что все предприятия так или иначе занимаются инновациями. В таком количестве университетов, технопарков, технополисов и малого бизнеса, которые занимаются инновациями, мы решили обобщить и сделать такой город инноваций", - сказал Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Михаил Мишустин и Сергей Собянин
Михаил Мишустин и Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.