Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк "Калибр"

Технопарки стали флагманами инновационного развития в Москве

Московские технопарки — флагманы развития высоких технологий и инноваций. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посещая вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным технопарк "Калибр" на северо-востоке города.

Это - одна из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности. Мэр и премьер пообщались с предпринимателями-резидентами технопарка, а также со студентами-участниками образовательной программы молодёжного предпринимательства "Я в деле". Мэр Москвы рассказал, что столичные предприниматели сейчас работают во всех сферах экономики города.

"Помните, мы рассуждали о том, как нам сделать такой большой инновационный центр. Потом решили, что инновационным центром должна быть вся Москва, все предприятия Москвы, потому что все предприятия так или иначе занимаются инновациями. В таком количестве университетов, технопарков, технополисов и малого бизнеса, которые занимаются инновациями, мы решили обобщить и сделать такой город инноваций", - сказал Сергей Собянин.

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