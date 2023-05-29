Фототур с посещением дома по реновации состоялся для участников конкурса "Планета Москва"

Участники фотоконкурса посетили односекционный жилой дом в районе Щукино

Фотоконкурс "Планета Москва" открылся фототуром с посещением дома по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы. Новостройка расположена в районе Щукино на улице: 1-й Пехотный пер., д. 2.

Как пояснил глава департамента Сергей Левкин, участники фотоконкурса посетили односекционный жилой дом с благоустроенной прилегающей территорией, откуда открывается вид на Щукинский лесопарк. В рамках фотоконкурса планируется проведение еще пяти фототуров на знаковые объекты города.

"Благодаря фототурам участники конкурса получают возможность увидеть Москву с другого ракурса и запечатлеть градостроительные изменения столицы и красоту нашего города. Уникальные фототуры на видовые точки города - полюбившаяся фотографами традиция, после каждой такой встречи они присылают лучшие свои работы на конкурс", - отметил Сергей Левкин.

Конкурс проходит по четырем номинациям и оценивать участников в каждой номинации будет профессиональное жюри и эксперты Союза журналистов России. Победителя в номинации "Народное голосование" выберут подписчики официальных страниц департамента в соцсетях.

Участниками конкурса могут стать как профессиональные фотографы, так и любители. До 30 июня можно прислать не более трех работ в каждой номинации на электронный адрес департамента: dgp.mos@yandex.ru. Для этого необходимо оформить заявку.

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