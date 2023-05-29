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Марина Василевская из Белоруссии включена в состав экипажа для полета на МКС

16:41
  • понедельник
  • 29 мая 2023

О том, что Россия отправит на МКС космонавта из Белоруссии, стало известно в марте

Белорусский космонавт Марина Василевская назначена в основной экипаж для полета на Международную космическую станцию (МКС). Такие данные в понедельник, 29 мая, обнародовал Центр подготовки космонавтов (ЦПК).
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Космонавт Олег Новицкий станет командиром корабля, в качестве бортинженера корабля на МКС отправится астронавт НАСА Колдвелл Дайсон Трейси.

В дублирующий состав включены россиянин Иван Вагнер, представительница Белоруссии Анастансия Ленкова, американец Петтит Дональд Рой, сообщает "Интерфакс".

Россия и Белоруссия расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства по целому ряду направлений, в том числе в освоении космоса. В 2022 году Москва и Минск договорились продолжить работу над созданием общей спутниковой группировки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что стороны занимаются созданием лучшего в мире аппарата. Его разрешительная способность будет составлять 35 см, что дает возможность разглядеть "спичечную коробку".

Россия и Белоруссия также согласовали отправку в космос белорусского космонавта. В декабре 2022 года Лукашенко лично побывал в Звездном городке, где проверил, как идет подготовка кандидатов на полет в космос от Белоруссии.

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