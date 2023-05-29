Сдались всем отделением: Киев бросает на фронт неподготовленных новобранцев

Больше брать оружие в руки они не намерены

В российском Минобороны рассказали о ночных ударах по украинским аэродромам. Высокоточными орудиями большой дальности уничтожены командные пункты и радиолокационные станции, авиатехника, хранилища с вооружением и боеприпасами. А целями ВСУ сегодня вновь стали мирные кварталы населённых пунктов Запорожской области и Донбасса. В Горловке есть погибший, и ещё несколько человек получили ранения.

Десятки снарядов в минуту выпускают украинские зенитные орудия. Но эта попытка отразить российский ракетный удар провалена. В администрации Одессы подтвердили, что повреждена инфраструктура в порту: там ВСУ могли хранить технику и оружие. Ночью сигнал воздушной тревоги звучал в Кировоградской, Черкасской, Житомирской областях и столице Украины. Удар был комбинированный – с использованием крылатых ракет и беспилотников. Повторно взрывы прозвучали в Киеве около полудня.

"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ", - сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

Днем ВСУ обстреляли Горловку - удар пришелся по частным домам. Погиб мужчина, еще три мирных жителя получили ранения. Сегодня увеличилось количество жертв в городе Алмазная (ЛНР). В результате вчерашней атаки из РСЗО "Хаймарс" - она пришлась на жилой квартал - там погибли три человека, семеро ранены.

Предместья Артемовска. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожают позицию противника. Цель выявили с воздуха. После залпа термобарическими боеприпасами оператор беспилотника фиксирует попадание.

После взятия Артемовска российские бойцы успели оборудовать разветвленную сеть опорных пунктов в три линии. На подступах к передней установили минно-взрывные заграждения.

"Я так скажу – у них шансов нет, потому что мы готовы, мы хорошо готовы, у нас всего хватает – боеприпасы, машины исправны, все в полном у нас порядке", - говорит механик-водитель БМД-4М с позывным "Молаг".

Самоходный ракетный комплекс "Штурм-С" формально считается противотанковым, но на практике – это универсальная машина, способная уничтожать не только бронированную технику, но и долговременные огневые точки, инженерные сооружения, а также вертолеты и беспилотники. На этот раз экипажу поставлена задача "разобрать" два опорных пункта противника. Российская самоходка скрытно подъезжает к позициям ВСУ на расстояние всего 700 метров и выпускает ракеты.

"Был обнаружен труднодоступный опорный пункт, который наши товарищи – пехота – долго пытались взять. Нашли место, откуда можно было произвести пуск. Выехали незамедлительно. Произвели два пуска. В результате чего он был поражен. В основном, дистанция у нас 2-3 тысячи метров", - говорит командир взвода с позывным "Белый".

Тяжелые потери ВСУ несут на южнодонецком и запорожском направлениях. Только за сутки там уничтожены до 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе поселка Отрадное уничтожен склад боеприпасов противника. На передовую Киев вынужден бросать новобранцев, не прошедших даже ускоренную подготовку. Эти украинские бойцы сдались в плен всем подразделением.

"Мы стояли на позициях, наблюдали и тут большой обстрел был. Никакой поддержки от нашего начальства. И мы сдались - нас было около 15 человек. К нам относятся хорошо", - говорит Николай Развилюк, военнослужащий ВСУ, пленный.

Бойцы рассказывают, что командира с ними не было – воевали сами по себе. Теперь ждут, когда их обменяют. Уверяют, что несколько дней на передовой заставили их взглянуть на конфликт по-другому, и больше брать в руки оружие они не намерены.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"