ВС России нанесли удар по аэродромам Украины

Украинская сторона готовится ответить России на удары, нанесенные по авиационной инфраструктуре Украины. Такое заявление сделал в понедельник, 29 мая, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Политик заявил, что "наш ответ не замедлит". От подробностей Буданов воздержался, отметив лишь, что "скоро все всё увидят", сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство обороны сообщало, что Вооруженные силы России ночью нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на аэродромах Украины. Поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ. Все цели достигнуты.

Москва неоднократно предупреждала, что Киеву придется ответить за удары по российской территории и теракты, которые украинские власти организацию в России. Российские военные продолжают специальную операцию на Украине, все ее цели будут достигнуты, подчеркивали в Кремле.

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