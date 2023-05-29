В ЦАР рассказали о переговорах с Россией о создании военной базы

Дата начала работы базы еще неизвестна

Переговоры между Центральнойафриканской республикой и Россией по созданию военной базы еще продолжаются. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказал министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.

По словам политика, Москва выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью. Однако пока дата начала работы российской военной базы в этой африканской стране не определена, сообщает РИА Новости.

Ранее посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории, где могли бы разместиться от пяти до десяти тысяч солдат. По словам дипломата, его стране также нужны российские военные инструкторы.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что развитие связей со странами Ближнего Востока и Северной Африки входит в число "безусловных стратегических приоритетов" России. Его коллега из Мали Абдулай Диоп указывал, что Россия эффективно отвечает на запросы африканского государства по укреплению сил безопасности и обороны.

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