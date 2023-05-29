Россия ответит на сокращение числа своих дипломатов в ФРГ

Реакция последует по принципу взаимности

Россия "весьма чувствительно" ответит Германии на новые возможные шаги по сокращению численности российских дипломатов в стране. Об этом в понедельник, 29 мая, предупредили в российском Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство указало, что Москва о принципу взаимности ввела квоты на число сотрудников загранучреждений Германии. При этом Берлин сам сможет решить, кто из сотрудников оставит пост, занимаемый в России, сообщает ТАСС.

В апреле в ответ на высылку Берлином 20 российских дипломатов МИД России заявил, что отправит домой 34 из 90 работающих в Москве немецких дипломатов, а также урежет максимальное число сотрудников диппредставительств ФРГ в нашей стране.

В мае Москва предприняла ответные шаги из-за непрекращающейся русофобской кампании в Швеции. Россия прекратит с 1 сентября работу своего генерального консульства в Гётеборге и отзовет согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Также принято решение об объявлении персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве.

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