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Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций

17:55
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя страны

Greenpeace внесен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции России.

В ведомстве пояснили, что Greenpeace (Гринпис) внесен в список на основании решения первого заместителя Генпрокурора.

Генеральная прокуратура России 19 мая признала Greenpeace нежелательной организацией. Согласно заявлению надзорного ведомства, природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождается продвижением политической позиции, а также попытками вмешательства во внутренние дела России.

Кроме того, активисты Greenpeace призывают к ужесточению санкционных мер и занимаются антироссийской пропагандой. Также деятельность НКО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

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