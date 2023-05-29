Wikimedia подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Компания считает неправомерными требования о блокировке данных

Тверской суд Москвы принял к рассмотрению иски фонда Wikimedia Foundation Inc. (владелец "Википедии") о признании незаконным требования Генеральной прокуратуры России заблокировать доступ к ряду публикаций. Об этом рассказали в понедельник, 29 мая, в пресс-службе суда.

Ответчиками названы Генпрокуратура и Роскомнадзор, уточнили в суде. Рассмотрение поданных исков пройдет в июле, сообщает "Интерфакс".

В России суды выписали Wikimedia уже несколько штрафов по административной статье о неудалении подлежащей удалению информации на несколько миллионов рублей.

В частности, речь идет о неудалении из "Википедии" материалов о двух мотострелковых бригадах российской армии, а также о размещении недостоверной информации о действиях российской армии в Харькове, Лисичанске и Мариуполе в ходе специальной военной операции на Украине.

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