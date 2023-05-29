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Россия ратифицировала соглашение с Киргизией об объединенной системе ПВО

18:17
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Документ подписан российским лидером Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Координацию совместных действий войск объединенной региональной системы противовоздушной обороны России и Киргизии, а также войск, входящих в состав других региональных систем ПВО государств — участников СНГ, будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России, сообщает ТАСС.

В 2022 году Москва и Бишкек договорились о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух государств в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе. На период действия соглашения Киргизия передаст России на безвозмездной основе земельный участок площадью пять гектаров.

Создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) ведется также Россией и Таджикистаном. Это необходимо, поскольку ситуация в регионе становится напряженной, рассказал российский посол в Душанбе Семен Григорьев. Дипломат подчеркнул, что договорная база для создания объединенной системы ПВО уже существует, система будет организована под контролем военных ведомств двух стран.

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