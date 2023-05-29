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Собянин подвел итоги ежегодной акции "Библионочь" в Москве

18:18
  • понедельник
  • 29 мая 2023

"Библионочь" посетили более 41 тысячи человек

Более 41 тысячи человек посетили площадки, которые работали в Москве в рамках акции "Библионочь". Об этом рассказал Сергей Собянин. Акция прошла в 12 раз.

Всего в ночь на 28 мая было открыто больше 160 площадок. Одними из самых посещаемых стали Центр культуры и спорта, библиотека №172 и Центральная детская библиотека имени Гайдара.

Для гостей проводили мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Для детей в рамках отдельной программы "Библиосумерки" прошло порядка 300 мероприятий. Ребятам рассказывали о том, какие бывают азбуки, показывали спектакли и интерактивные шоу, проводили веселые и познавательные мастер-классы, для родителей - лекции о чтении и книгах.

Мэр также рассказал, что пункт книгообмена заработал на недавно открывшемся Южном речном вокзале. Новую площадку уже посетили порядка 2 тысяч человек.

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