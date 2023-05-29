При обстреле ВСУ Белгородской области погиб мирный житель

Украина вновь обстреляла регион

Украинские военные вновь подвергли обстрелу российскую территорию. Под огнем оказался Шебекинский городской округ Белгородской области.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, населенные пункты Шебекинского городского округа находились под обстрелом ВСУ больше часа. В Графовке погиб один мирный житель. Он занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его жене и матери потребовалась госпитализация.

22 мая диверсионная группа вошла в Белгородскую область с территории Украины. В селе Козинка диверсанты убили Юрия Гаевого, который служил в территориальной обороне. Еще 13 мирных жителей пострадали. 23 мая было объявлено о полном разгроме ДРГ и ликвидации более 70 ее членов.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков после разговора с местной жительницей, у которой диверсанты убили мужа, заявил, что среди напавших на Белгородскую область были украинцы, поляки и американцы.

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