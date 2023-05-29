ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При обстреле ВСУ Белгородской области погиб мирный житель

18:39
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Украина вновь обстреляла регион

Украинские военные вновь подвергли обстрелу российскую территорию. Под огнем оказался Шебекинский городской округ Белгородской области.

При обстреле Шебекино ранены двое детей
Под Курском во время обстрела погиб рабочий

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, населенные пункты Шебекинского городского округа находились под обстрелом ВСУ больше часа. В Графовке погиб один мирный житель. Он занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его жене и матери потребовалась госпитализация.

22 мая диверсионная группа вошла в Белгородскую область с территории Украины. В селе Козинка диверсанты убили Юрия Гаевого, который служил в территориальной обороне. Еще 13 мирных жителей пострадали. 23 мая было объявлено о полном разгроме ДРГ и ликвидации более 70 ее членов.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков после разговора с местной жительницей, у которой диверсанты убили мужа, заявил, что среди напавших на Белгородскую область были украинцы, поляки и американцы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обстрел в Белгородской области
Обстрел в Белгородской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.