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Путин поддержал выдвижение Николаева на выборах главы Якутии

18:58
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Президент принял политика в Кремле

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение кандидатуры действующего главы Якутии Айсена Николаева на выборах руководителя региона, которые пройдут в сентябре. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как уточнил спикер Кремля, Путин "действительно поддержал (Николаева) и пожелал успехов" на предстоящих выборах, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин и Николаев на рабочей встрече в Кремле обсудили развитие промышленности, демографию и рынок труда. Благодаря привлекательным инвестиционным программам компании охотно вкладывают средства в экономику республики и создают новые рабочие места, а благодаря введению регионального материнского капитала растет рождаемость. Ожидается, что в этом году население Якутии достигнет 1 млн человек.

Айсен Николаев руководит Республикой Саха (Якутия) с 2018 года, до того он занимал должность мэра Якутска. Является членом Политического совета регионального отделения партии "Единая Россия".

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Владимир Путин и Айсен Николаев
Владимир Путин и Айсен Николаев
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