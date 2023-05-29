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На консульство России на Аландских островах напали футбольные фанаты

19:19
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Аландские острова - это автономная территория в составе Финляндии

Российское консульство в городе Мариехамн на Аландских островах (автономная территория в составе Финляндии) в выходные подверглось нападению со стороны футбольных болельщиков. Об этом в понедельник, 29 мая, пишет издание Ilta-Sanomat.

Как уточняют финские журналисты, несколько футбольных фанатов, прибывших на матч местной футбольной лиги, провели демонстрацию перед российским консульством. Одного из нарушителей правопорядка задержали.

Начальник местной полиции Юхан Павли заявил, что обошлось без ущерба сотрудникам, зданию и территории консульства. Полицейские "произвели оценку рисков и повысили уровень защиты".

Отношения между Россией и Финляндией существенно ухудшились после решения Хельсинки о вступлении страны в НАТО. Замглавы российского МИД Сергей Рябков предупредил, что возможное размещение американских войск в Финляндии с учетом членства этой страны в Североатлантическом альянсе не останется без ответа со стороны Москвы. Дипломат добавил, что Россию не удастся запугать какими-либо шагами, страна обеспечит свою безопасность.

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Футбольные фанаты
Футбольные фанаты
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