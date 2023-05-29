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В ЦБ допустили распространение льготной ипотеки на вторичку

19:39
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Пока покупать по таким программам можно жилье только в новостройках

Российские власти обсуждают возможность распространения программ льготной ипотеки на жилье на вторичном рынке. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказал заместитель председателя российского Центробанка Алексей Заботкин.

Как отметил представитель регулятора, не лишено смысла обсуждение распространения на вторичный рынок программы постоянного действия — такой как семейная ипотека, которая будет действовать достаточно длительное время и является более адресной.

При этом Заботкин предупредил, что это может вызвать подорожание вторичного жилья, как это было после введения льготной ипотеки на первичном рынке, сообщает ТАСС.

Поручение продумать льготы для россиян на приобретение жилья на вторичном рынке ранее дал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что программы льготного обеспечения россиян жильем играют большую роль в качестве мер поддержки семей и демографии. Глава государства предложил подумать над тем, чтобы "создать какие-то условия для льготного приобретения (жилья) с вторичного рынка", тем более что "это будет подталкивать строительство".

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