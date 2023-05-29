МРОТ в России превысит прожиточный минимум на треть к 2030 году

Такие расчеты привел глава Минтруда

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%. Об этом рассказал в понедельник, 29 мая, министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как отметил глава Минтруда, "в горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека". Ожидается, что к этой дате соотношение данных величин будет составлять 1 к 1,3, сообщает ТАСС.

Ранее Котяков пообещал, что величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2024 году увеличится в совокупности на 17%. Глава Минтруда напомнил, что в рамках бюджета, который рассматривали и принимали на 2023-2025 годы, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда — плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму.

Глава кабмина Михаил Мишустин, в марте выступая с отчетом в Госдуме, подчеркивал, что санкционное давление не помешало правительству сохранить в приоритете повышение качества жизни и благополучия граждан. Чуть более чем за полгода дважды поднимали прожиточный минимум и МРОТ, индексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. Ежемесячную выплату расширили на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет.

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