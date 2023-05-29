Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков

Варшава продолжает реализацию антироссийской политики

Польские власти приняли решение с 1 июня закрыть свои границы для грузового транспорта из России и Белоруссии. Соответствующий документ в понедельник, 29 мая, публикует офис министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского.

В постановлении говорится об отмене грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Польша — это враждебное для нас государство". Спикер Кремля отметил, что в выборе определения для этой страны не стал бы называть Польшу недружественным государством, а пошел бы еще дальше.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев выражал мнение, что Польша — это "бесконечно враждебное для нас образование" с имперскими амбициями. По его словам, это государство "превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд", а когда европейские лидеры спохватятся, они придут за помощью к России.

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