Венесуэла изъявила желание вступить в БРИКС

Николас Мадуро назвал БРИКС объединением могущественных держав

Венесуэла допускает присоединение "в какой-то момент" к БРИКС — объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказал венесуэльский президент Николас Мадуро.

Политик встретился с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и по итогам встречи заявил, что "БРИКС трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира". Он подчеркнул, что заявок от желающих вступить в этом объединение набралось уже свыше 30.

Венесуэла тоже хотела бы стать "частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики", цитирует Мадуро РИА Новости.

Интеграция участников БРИКС становится все более тесной, на повестке дня стоит вопрос о переводе взаимных расчетов с долларов США на национальные валюты. Возникла даже идея создания собственной внутренней валюты БРИКС.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин рассказал, что этот процесс имеет ряд сложностей, но есть и альтернативные решения. В частности, можно было бы рассматривать гипотетическую валюту БРИКС не как замену национальным, а в качестве нового перспективного многостороннего инструмента, основанного на корзине валют стран — участниц объединения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"