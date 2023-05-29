В России стартовал социальный проект "Территория без тревоги"

Ведущие специалисты помогут диагностировать наличие или отсутствие у человека стресса

В России стартовал уникальный социальный проект - "Территория без тревоги". На интернет-портале ведущие специалисты с помощью тестов помогут диагностировать наличие или отсутствие у человека стресса. Сильные переживания желательно распознавать на ранних стадиях, поскольку они могут провоцировать развитие новых или усугубить уже имеющихся болезни. Для решения психологических проблем в повседневной жизни врачи рекомендуют использовать только безопасные и проверенные препараты.

Каждый четвертый человек хотя бы раз в жизни испытал тревожное расстройство. Хронический стресс, который приводит к развитию патологической тревоги, — это тоже эпидемия XXI века. Врачи отмечают важность диагностики тревоги на ранней стадии. Ведь дальше она может привести к серьезным заболеваниям. Сегодня в России запущен новый сайт - "Территория без тревоги" как один из способов анализа своего эмоционального состояния.

"Пользуясь сегодня платформой "Без тревоги" - это возможность принять и разобраться, что же такое тревога. Как выявить ее у себя, как выявить ее у близкого человека", - говорит Алексей Безымянный, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москва, кандидат медицинских наук, врач-терапевт высшей категории.



По мнению врачей, для терапии тревожных расстройств важен комплексный подход - немедикаментозные методы и безопасные, проверенные препараты. Один из таких – "Афобазол" - был создан российскими учеными в результате многолетнего поиска противотревожного средства. Он обладает эффективностью традиционных сильных транквилизаторов, но при этом не вызывает таких побочных явлений, как дневная сонливость или привыкание.

"Препарат фабомотизол был разработан российскими учеными, медиками, препарат имеет очень большую доказательную базу, он широко применяется и в клинической практике, особенно пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что сердечно-сосудистая система очень быстро реагирует на тревогу и стрессы", - говорит Елена Акарачкова, невролог, президент международного общества "Стресс под контролем".

Эффективность и безопасность препарата доказана клиническими исследованиями.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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