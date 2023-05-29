В США договорились о повышении потолка госдолга. Главное

Документы вызвал массу споров

У США появилась возможность отсрочить вероятный дефолт, который грозил стране уже в начале июня. Белому дому всё-таки удалось договориться с республиканцами об очередном повышении госдолга. Уже в эту среду законопроект поступит на утверждение в Конгресс. Но документ, который представляет собой компромисс двух сторон, до сих пор вызывает массу вопросов и споров. Самый простой выход из ситуации - сократить расходы на оборону.

Сан-Франциско - некогда мегаполис, привлекающий миллиардеров и богему, теперь ежедневно в сводках криминальных новостей. Центральные улицы захватили десятки тысяч бездомных и наркоманов. Уровень преступности - критический. О городе, который всегда называли Золотым, местные жители теперь говорят как о призраке и сравнивают с третьим миром.

"Честно говоря, мне кажется, что я нахожусь в месте, которое пережило зомби-апокалипсис. Это похоже на антиутопическую реальность прямо сейчас, когда я вижу заколоченные витрины магазинов. Я вижу, как люди испражняются на улицах. Я вижу людей с гниющими конечностями, потому что они живут на улице", - говорит Сима Гокхейл, жительница Сан-Франциско.

И для республиканцев это хороший повод лишний раз поставить вопрос ребром: куда ведут Америку Байден и Демпартия, если Золотой город стал наркопритоном под открытым небом, а федеральный бюджет оказался на грани невозможности финансировать обязательства страны. Байден еле-еле договорился об очередном повышении потолка госдолга. Почти на 4 триллиона. Белый дом и республиканцы заключили двухпартийную сделку. Текст документа - на 99 листах. Главный итог - у Штатов появилась возможность отсрочить вероятный дефолт.

"Это очень важный шаг вперед, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает давшееся нам с трудом восстановление экономики. Хотя ни одна сторона не смогла добиться всех своих целей, соглашение представляет собой компромисс", - заявил Джо Байден.

В рамках достигнутого соглашения правительство урежет только необоронные расходы и на меньшую сумму, чем требовали оппоненты. В среду законопроект поступит на утверждение Конгресса. Но в рядах самих республиканцев согласия по этому поводу нет. Часть конгрессменов призывают не идти на поводу у Белого дома и бойкотировать сделку по госдолгу. "Удерживать линию обороны" - с таким хэштегом сразу несколько политиков опубликовали сообщения в соцсетях.

"Это просто цирк. Наш долг составляет 31 триллион долларов. Мы платим по нему около 2 миллиардов долларов в день. И это называется решением проблемы?" – говорит Джейсон Чаффец, экс-конгрессмен США.

Крайний срок для принятия решения об увеличении потолка госдолга - 5 июня. В противном случае - дефолт. Реально его, конечно, вряд ли допустят. Но обе партии извлекают из этого политические дивиденды перед избирателем в ущерб имиджу страны на мировой арене.

"Они похожи на унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Как с расходами, как с тем, что загнали собственную экономику в угол, как с бюджетным планированием, так и с постановкой теперь вот этого вопроса дефолта. Потому что психологически это отпугивает потенциальных кредиторов", - говорит Олег Сухарев, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник института экономики РАН.

Самый простой способ свести концы с концами и в спокойном режиме расплачиваться по своим долговым обязательствам - сократить расходы на оборону. Военные траты США на этот год - 850 миллиардов долларов, это 14% бюджета. А выплаты по госдолгу – 12%. Но Вашингтон в стремлении сохранить титул мирового гегемона продолжает разжигать конфликты по всей планете и еще больше загоняет сам себя в долговую яму. Печатный станок уже не спасает доллар, необеспеченный ничем, кроме раскручивания маховика войны.

И государства, следующие в фарватере США, рискуют пойти ко дну вместе со старшим братом. Экономика Германии уже в рецессии. Падение - второй квартал подряд. Немецкую экономику подкосили повышение ставок Европейским банком и энергокризис. Инфляция более 7%. Проблемы Берлин создал собственными руками, включившись в санкционную войну против дешевых российских ресурсов. Германия всегда считалась локомотивом европейской экономики. Что произойдет с остальными, когда тягач окончательно пойдет под откос, несложно догадаться.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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