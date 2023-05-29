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Шойгу посетил заседание общественного совета при Минобороны

20:58
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Генерал отметил активную работу совета

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник, 29 мая, принял участие в заседании общественного совета при оборонном ведомстве. Он рассказал собравшимся о результатах деятельности Минобороны России по нескольким направлениям в 2023 году.
Шойгу пообещал жесткую реакцию на попытки вторжения ВСУ в Россию

Шойгу отметил, что по-прежнему большое внимание уделяется вопросам взаимодействия армии и общества. Министр указал, что "у нас в стране невероятное количество очень и очень болеющих за страну настоящих граждан нашей страны".

Глава Минобороны высоко оценил работу совета в области патриотического воспитания молодежи и поддержки семей военнослужащих. Шойгу заявил, что все это "большая работа по поддержанию боевого духа" российских военных.

Члены совета, в свою очередь, поделились планами предстоящей работы, сообщает ТАСС.

В России уже реализуют целый комплекс мер по поддержке участников спецоперации и членов их семей, при этом власти страны прорабатывают новые инструменты.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо сосредоточиться на эффективных решениях и эффективных практиках, которые помогут доукомплектованию российской армии военнослужащими по контракту. В частности, нужно совершенствовать законодательство в этой части, указывал политик.

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Заседание общественного совета при Минобороны
Заседание общественного совета при Минобороны
Заседание общественного совета при Минобороны
Заседание общественного совета при Минобороны
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