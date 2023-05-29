Турецкий политик победил на выборах президента

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием главой государства на прошедших в Турции выборах.

Как рассказали в канцелярии Эрдогана, президенты двух стран пообщались по телефону и подтвердили договоренность о дальнейшем развитии отношений между Москвой и Анкарой, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Турции проводились в два тура, поскольку в первом туре ни один из кандидатов не сумел заручиться поддержкой половины избирателей, которые пришли на участки для голосования. Вечером 28 мая, после закрытия избирательных участков после второго тура, Эрдоган объявил о своей победе не выборах.

Турецкий лидер уверял, что в случае его переизбрания политика Анкары в отношении России не претерпит никаких изменений. Турция не примкнула к антироссийским рестрикциям и сохранила сотрудничество с Россией вопреки требованиям ряда западных стран.

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщал, что уже полтора года западные страны оказывают "немыслимое давление" на Турцию, требуя ввести санкции в отношении России. По словам чиновника, все это время западные политики "приходят и требуют ввести санкции, спрашивают, зачем мы сотрудничаем с Россией и так далее".

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