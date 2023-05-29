ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Эрдогана с переизбранием

21:18
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Турецкий политик победил на выборах президента

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием главой государства на прошедших в Турции выборах.

Запад грозится не принимать Турцию в ЕС после победы Эрдогана на выборах
Эрдоган поблагодарил турецкий народ за "праздник демократии"

Как рассказали в канцелярии Эрдогана, президенты двух стран пообщались по телефону и подтвердили договоренность о дальнейшем развитии отношений между Москвой и Анкарой, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Турции проводились в два тура, поскольку в первом туре ни один из кандидатов не сумел заручиться поддержкой половины избирателей, которые пришли на участки для голосования. Вечером 28 мая, после закрытия избирательных участков после второго тура, Эрдоган объявил о своей победе не выборах.

Турецкий лидер уверял, что в случае его переизбрания политика Анкары в отношении России не претерпит никаких изменений. Турция не примкнула к антироссийским рестрикциям и сохранила сотрудничество с Россией вопреки требованиям ряда западных стран.

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщал, что уже полтора года западные страны оказывают "немыслимое давление" на Турцию, требуя ввести санкции в отношении России. По словам чиновника, все это время западные политики "приходят и требуют ввести санкции, спрашивают, зачем мы сотрудничаем с Россией и так далее".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.