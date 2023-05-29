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В столкновениях в Косове пострадал 41 военный миссии НАТО

21:36
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Местные сербы протестуют против действий косовских властей

Во время столкновений в Косове пострадал 41 военнослужащий Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR). Об этом в понедельник, 29 мая, рассказали в Министерстве иностранных дел Италии.
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Глава ведомства Антони Таяни уточнил, что среди пострадавших три человека находятся в серьезном состоянии, хотя угрозы их жизни нет, сообщает ТАСС.

Этнические противоречия в Косове усилились после недавних внеочередных выборов в органы местного самоуправления, которые сербские избиратели попросту бойкотировали. В результате явка в городах с преимущественно сербским населением с трудом превысила 3%. Тем не менее, результаты признали действительными.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что "после нападения на сербов на севере Косова и Метохии Сербия не будет сидеть, сложа руки", а в российском Министерстве иностранных дел пообещали, что Москва продолжит поддерживать Сербию, ее суверенитет и территориальную целостность.

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