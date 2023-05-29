Боррель призвал вынести уроки из российской СВО

Спецоперация России на Украине показала слабость Европы

Евросоюз будет учитывать уроки проводимой Россией специальной военной операции на Украине, которая стала "крупнейшим межгосударственным военным конфликтом за десятилетия". Такое заявление сделал в понедельник, 29 мая, глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам чиновника, СВО России продемонстрировала, что европейская военная техника в конфликте с сопоставимым по силам противником уничтожается очень быстро. Это означает, что члены ЕС должны позаботиться о формировании достаточных арсеналов и мощностей, которые позволят своевременно восполнять недостачу.

Кроме того, необходимо "понять фундаментальные изменения в ландшафте безопасности и новые угрозы, которые появились перед ЕС, причем не только на восточном фланге", заявил Боррель. Это требует как увеличения оборонных бюджетов членов Евросоюза, так и более тесной и четкой координации в принятии решений.

При этом глава евродипломатии признал, что Европа обладает в настоящее время очень слабой обороноспособностью, сообщает ТАСС.

Несмотря на активную поддержку со стороны Запада, Украина несет серьезные потери в попытках противостоять российским военным. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что украинская армия за апрель потеряла более 15 тысяч человек. ВС России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения и продолжают уничтожать поставляемое Западом оружие.

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