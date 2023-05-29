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Роскосмос проведет переговоры с NASA по перекрестным полетам

22:18
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Российское правительство дало соответствующее разрешение

Правительство России разрешило "Роскосмосу" провести переговоры с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о подписании дополнения к договору об интегрированных (перекрестных) полетах на Международную космическую станцию (МКС).
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Предложение "Роскосмоса" о проведении таких переговоров, прозвучавшее после заявления о расширении соглашения с США по перекрестным полетам, согласовано с Министерством иностранных дел России и другими заинтересованными ведомствами, сообщает "Интерфакс".

Ранее в NASA заявили, что все страны, принимающие участие в реализации программы Международной космической станции (МКС), поддержали продление ее использования после 2024 года.

В ведомстве уточнили, что Европа, Япония, Канада и США поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года.

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