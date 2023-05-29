ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд разработал порядок оплаты больничных вернувшимся из зоны СВО

22:38
  • понедельник
  • 29 мая 2023

Денежное довольствие за время службы не входит в расчет при оплате больничного

Россиянам, вернувшимся после участия в спецоперации и приступившим к работе на прежнем месте, предлагают рассчитывать выплаты по больничным листам в особом порядке. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты России.

При определении среднего дневного заработка таким гражданам не будут учитывать календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО. 

Как пояснили в Минтруде, это поможет не допустить снижения размера пособия по временной нетрудоспособности для таких граждан в связи с тем, что во время службы им платится денежное довольствие, которое не входит в состав заработка для начисления пособий, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что период участия россиян в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере — день за два. Это решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев.

Аналогичный порядок расчета будет применяться при назначении досрочной пенсии – например, для тех, кто до участия в спецоперации работал на Крайнем Севере или трудился на вредных производствах. Их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.