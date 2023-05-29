Минтруд разработал порядок оплаты больничных вернувшимся из зоны СВО

Денежное довольствие за время службы не входит в расчет при оплате больничного

Россиянам, вернувшимся после участия в спецоперации и приступившим к работе на прежнем месте, предлагают рассчитывать выплаты по больничным листам в особом порядке. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты России.

При определении среднего дневного заработка таким гражданам не будут учитывать календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО.

Как пояснили в Минтруде, это поможет не допустить снижения размера пособия по временной нетрудоспособности для таких граждан в связи с тем, что во время службы им платится денежное довольствие, которое не входит в состав заработка для начисления пособий, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что период участия россиян в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере — день за два. Это решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев.

Аналогичный порядок расчета будет применяться при назначении досрочной пенсии – например, для тех, кто до участия в спецоперации работал на Крайнем Севере или трудился на вредных производствах. Их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет.

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